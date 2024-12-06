RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

"Целью является Дамаск". Эрдоган предлагал "помощь" Асаду, но получил отказ

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагал сирийскому коллеге Башару Асаду помощь в "определении будущего Сирии", но получил отказ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu Ajansı, которая цитирует лидера Турции.

Комментируя ситуацию в Сирии, Эрдоган заявил, что повстанцы заняли Идлиб, Алеппо и Хама и назвал её "маршем оппозиции"

"Мы надеемся, что этот марш в Сирии продолжится без происшествий и проблем", - отметил он. 

В частности президент Турции добавил, что также обращался к президенту Башару Асаду с предложением урегулировать ситуацию, но получил отказ. 

«... если вы помните, мы сделали призыв к Асаду, мы сказали: "Давайте встретимся и вместе определим будущее Сирии". К сожалению, мы не смогли получить положительного ответа от Асада", - заявил Эрдоган. 

Ситуация в Сирии 

Недавно в Сирии начались масштабные боевые столкновения между повстанцами исламистской группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", отрядами Сирийской национальной армии и армией диктатора Башара Асада. Согласно одной из версий, повстанцев поддерживает Турция, но это не было официально подтверждено. 

Как пишет Reuters, тем временем повстанческие силы Сирии продолжают свое наступление и приблизились к крупному городу Хомс, который открывает путь к столице Дамаск.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ТурцияВойна в Сирии