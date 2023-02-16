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Россияне сменили тактику во время массированных ракетных атак, - Ермак

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Украина, Четверг 16 февраля 2023 07:24
Россияне сменили тактику во время массированных ракетных атак, - Ермак Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (УНИАН)
Автор: Антон Малиновский

Россия сменила тактику во время массированных ракетных обстрелов. Теперь страна-агрессор использует фальш-цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Он отметил, что россияне ночью запускали БПЛА и ракеты. В результате атаки попадание на Севере, Западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях.

"Россияне несколько изменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели. Но ПВО справилось с большинством вражеских ракет и БПЛА", - отметил он.

Обстрел Запорожья

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что звуки взрывов, которые жители города могли слышать ночью - это работа Сил противовоздушной обороны.

"В настоящее время в городе все спокойно, прилетов не зафиксировано", - отметил он.

Напомним, ночью 16 февраля по всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога.

Во время ракетных обстрелов пострадал объект критической инфраструктуры во Львовской области. Жертв среди населения нет.

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