Целый батальон разведчиков из Крыма отказался воевать в Украине (документ)
Целый разведывательный батальон из Крыма отказался от участия в войне в Украине. Но военные, несмотря на отказ, остаются на территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.
Об этом инциденте рассказали родственники военнослужащих и показали приказ командира части о строгом выговоре командиру батальона, служащие которого отказались воевать. По данным родственников, речь идёт о разведбатальоне 127 разведывательной бригады в/ч 67606 (Крым).
При этом, несмотря на отказ солдат, батальон до сих находится на территории Украины.
"Отказались, потому что очень большие потери. Они не хотят напрасно умирать", - сказал один из родных военного, подписавшего рапорт об отказе.
Как сообщалось, подразделения Росгвардии, которые будут находиться в зоне боевых действий на 2-3 линии до февраля 2023 года, планируют отвести в регионы РФ, чтобы они выступали силовыми отрядами в случае акций неповиновения новых волн мобилизованных россиян.
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