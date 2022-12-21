ua ru
Ср, 21 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Целый батальон разведчиков из Крыма отказался воевать в Украине (документ)

Новина українською →
Украина, Среда 21 декабря 2022 10:31
Целый батальон разведчиков из Крыма отказался воевать в Украине (документ) Фото: батальон разведчиков из Крыма отказался воевать в Украине (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Целый разведывательный батальон из Крыма отказался от участия в войне в Украине. Но военные, несмотря на отказ, остаются на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ASTRA.

Об этом инциденте рассказали родственники военнослужащих и показали приказ командира части о строгом выговоре командиру батальона, служащие которого отказались воевать. По данным родственников, речь идёт о разведбатальоне 127 разведывательной бригады в/ч 67606 (Крым).

Целый батальон разведчиков из Крыма отказался воевать в Украине (документ)

При этом, несмотря на отказ солдат, батальон до сих находится на территории Украины.

"Отказались, потому что очень большие потери. Они не хотят напрасно умирать", - сказал один из родных военного, подписавшего рапорт об отказе.

Как сообщалось, подразделения Росгвардии, которые будут находиться в зоне боевых действий на 2-3 линии до февраля 2023 года, планируют отвести в регионы РФ, чтобы они выступали силовыми отрядами в случае акций неповиновения новых волн мобилизованных россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot
Белый дом подтверждает. США отправят Украине систему Patriot
DAILY
Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Советник Минобороны Сергей Кузан: У россиян есть планы возобновить наступление