Цілий батальйон розвідників із Криму відмовився воювати в Україні (документ)

Цілий розвідувальний батальйон із Криму відмовився від участі у війні в Україні. Але військові попри відмову залишаються на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Про цей інцидент розповіли родичі військовослужбовців та показали наказ командира частини про сувору догану командиру батальйону, службовці якого відмовилися воювати. За даними родичів, йдеться про розвідбатальйон 127 розвідувальної бригади в/ч 67606 (Крим).

При цьому, незважаючи на відмову солдатів, батальйон досі перебуває на території України.

"Відмовилися, бо дуже великі втрати. Вони не хочуть даремно вмирати", - сказав один із рідних військового, який підписав рапорт про відмову.