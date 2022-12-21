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Цілий батальйон розвідників із Криму відмовився воювати в Україні (документ)

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Україна, Середа 21 грудня 2022 10:31
Цілий батальйон розвідників із Криму відмовився воювати в Україні (документ) Фото: батальйон розвідників із Криму відмовився воювати в Україні
Автор: Наталія Гурковська

Цілий розвідувальний батальйон із Криму відмовився від участі у війні в Україні. Але військові попри відмову залишаються на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ASTRA.

Про цей інцидент розповіли родичі військовослужбовців та показали наказ командира частини про сувору догану командиру батальйону, службовці якого відмовилися воювати. За даними родичів, йдеться про розвідбатальйон 127 розвідувальної бригади в/ч 67606 (Крим).

Цілий батальйон розвідників із Криму відмовився воювати в Україні (документ)

При цьому, незважаючи на відмову солдатів, батальйон досі перебуває на території України.

"Відмовилися, бо дуже великі втрати. Вони не хочуть даремно вмирати", - сказав один із рідних військового, який підписав рапорт про відмову.

Як повідомлялося, підрозділи Росгвардії, які будуть перебувати в зоні бойових дій на 2-3 лінії до лютого 2023 року, планують відвести до регіонів РФ, щоб вони виступали силовими загонами у разі акцій непокори нових хвиль мобілізованих росіян.

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