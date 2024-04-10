Цель Путина: в России планируют "повесить" на главу СБУ теракт в Подмосковье

Данные украинских спецслужб свидетельствуют, что россияне хотят "повесить" теракт в ТЦ "Крокус" на главу СБУ Василия Малюка и объявить его "главным террористом".

"Также он определен в Кремле целью №1", - подчеркивает источник.

Отмечается, что Путин не может простить СБУ два удара по Крымскому мосту, особенно первый, "приуроченный" ко дню рождения российского диктатора, а также атаки морских дронов "Sea Baby" на корабле РФ.

Еще одной болевой точкой, по которой успешно бьет СБУ, стали НПЗ страны-агрессора. Также служба успешно противодействует российской агентуре в Украине.

"Поэтому не исключено, что у замученных таджиков, задержанных после теракта, "случайно" найдут еще и "визитки Малюка", - отмечает источник.

Напомним, в конце марта Басманный суд Москвы заочно "отправил под стражу" главу Службы безопасности Украины, обвиняя его в "призывах к теракту".