Цель пролетела более 100 км: РФ ударила по Кривому Рогу из самолета Су-34

Удары россиян по Кривому Рогу

Напомним, первые взрывы в Кривом Роге прозвучали около 10:45. Воздушные силы ВСУ предупреждали о возможном ударе ударными беспилотниками по городу.

Позже, в частности в 11:35, в Кривом Роге снова раздавались взрывы. Тогда Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения авиационных средств поражения в этом районе.

Мониторинговые группы предполагали, что Кривой Рог мог подвергнуться удару КАБом (управляемой авиационной ракетой), выпущенной с самолета, который приблизился к линии фронта.

Начальник Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что попадание произошло по гражданской инфраструктуре. Из-за атаки в Кривом Роге уже известно о 6 пострадавших.

Также сегодня утром, 4 июля, враг атаковал Кривой Рог Днепропетровской области "Шахедами". В городе возник пожар.

После обстрела в городе наблюдались перебои с электроснабжением.

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