Циклон завтра принесе в Україну дощі

В деяких областях України завтра очікуються дощі, у Києві температура до +10

Погода в Украине завтра, 19 марта, ухудшится, ожидаются осадки в виде дождя в некоторых областях страны. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, завтра в Украину придет атмосферный фронт, который принесет дожди в Винницкую, Киевскую, Житомирскую и Черниговскую области Украины. В других областях существенные осадки не предусматриваются.

Теплее во вторник будет на Востоке, Юге и во многих центральных областях.

В Киеве 19 марта ожидается похолодание до +10 градусов.

Фото: погода в Украине 19 марта (facebook.com/tala.didenko)

Напомним, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Украине предупредила о значительной снеголавинной опасности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей.

18 марта 2019 года в западных областях Украины пройдут дожди, температура воздуха днем поднимется до +17.

По данным синоптиков, на западе местами небольшие дожди, температура воздуха днем от +9 до +17, ночью от 0 до +6. На севере Украины сухо, днем от +11 до +14, а ночью от 0 до +2. В центре без осадков, днем от +11 до +16, ночью от 0 до +4.

В восточных областях сухо, температура днем от +9 до +12, ночью от 0 до +2. На юге Украины осадки не ожидаются, днем от +11 до +15, ночью от 0 до +5. В Крыму днем от +12 до +14, ночью от +2 до +4.