У Карпатах очікується значна лавинна небезпека

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

У високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (

Державна служба з надзвичайних ситуацій в Україні попередила про значну сніголавинної небезпеки в горах Івано-Франківської та Закарпатської областей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними Укргідрометцентру, у зв'язку з опадами, хуртовинами і з подальшою відлигою, 18 березня у високогір'ї Івано-Франківської та Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Нагадаємо, 18 березня 2019 року в західних областях України пройдуть дощі, температура повітря вдень підніметься до +17.

За даними синоптиків, на заході місцями невеликі дощі, температура повітря вдень від +9 до +17, вночі від 0 до +6. На півночі України сухо, вдень від +11 до +14, а вночі від 0 до +2. У центрі без опадів, вдень від +11 до +16, вночі від 0 до +4.

У східних областях сухо, температура вдень від +9 до +12, вночі від 0 до +2. На півдні України опади не очікуються, вдень від +11 до +15, вночі від 0 до +5. У Криму вдень від +12 до +14, вночі від +2 до +4.

Додамо, синоптик Наталка Діденко заявляла, що 18 березня погода в Україні покращиться, температура місцями підніметься до +22. Наголошується, що у Вінницькій і Чернівецькій областях завтра очікується температура від +17 до +22 градусів вдень. У східних областях повітря прогріється від +7 до +11 градусів. А у Львівській області вдень 6-10 градусів вище нуля.