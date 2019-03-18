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Погода на сьогодні: на заході України дощі, вдень до +17

Новини » Суспільство    18.03.2019 - 08:00
Погода на сьогодні: на заході України дощі, вдень до +17
Ілюстративне фото (УНІАН)

У Києві сьогодні до +16

Погода на сьогодні: 18 березня 2019 року у західних областях України пройдуть дощі, температура повітря вдень підніметься до +17. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гідрометцентр при Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Прогноз погоди в регіонах на сьогодні

За даними синоптиків, на заході місцями невеликі дощі, температура повітря вдень від +9 до +17, вночі від 0 до +6. На півночі України сухо, вдень від +11 до +14, а вночі від 0 до +2. В центрі без опадів, вдень від +11 до +16, вночі від 0 до +4.

У східних областях сухо, температура вдень від +9 до +12, вночі від 0 до +2. На півдні України опади не очікуються, вдень від +11 до +15, вночі від 0 до +5. У Криму вдень від +12 до +14, вночі від +2 до +4.

Погода в Україні на 18 березня 2019

Погода в Україні на 18 березня 2019

Погода у Києві на сьогодні

У столиці України 18 березня без опадів, вдень від +14 до +16, вночі від +1 до +3, вітер південно-західний 7-12 м/с.

Погода у Києві та області на 18 березня 2019

Погода у Києві та області на 18 березня 2019

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