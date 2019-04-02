ЦВК завершила підрахунок ще в одній області

Підрахунок результатів виборів 2019 завершився в Сумській області. Про це свідчать дані на сайті Центральної виборчої комісії.

За результатами обробки 100% протоколів в Сумській області, на всіх шести округах переміг Володимир Зеленський з результатом 32,66%. При цьому на чотирьох округах друге місце зайняла Юлія Тимошенко, ще в двох - Юрій Бойко. Вони отримали відповідно 16,42% і 11,19%. Чинний президент Петро Порошенко показав четвертий результат - 10,66%.



Зазначимо, першою областю, де підрахували всі голоси, стала Полтавська. За результатами підрахунку, в цьому регіоні на всіх округах переміг Зеленський. У той же час друге місце в семи округах з восьми посіла лідер ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Однак станом на ранок Тимошенко втратила математичні шанси на другий тур. Зокрема, розрив між нею та Петром Порошенком зберігався на рівні майже 470 тисяч голосів, а для остаточних результатів залишалося обробити близько 370 тис. голосів.