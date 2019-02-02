ЦВК не зареєструвала Симоненка кандидатом

Рішення було прийнято одноголосно

Централь избирательная комиссия отказала в регистрации кандидатом на пост президента Петру Симоненко. Соответствующее решение принято на очередном заседании комиссии 2 февраля, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам председателя комиссии Татьяны Слипачук, решение об отказе было принято 16 членами комиссии единогласно.

"Вопрос регистрации кандидатом на пост президента украины Симоненко Петра Николаевича. Прошу голосовать по проекту постановления. Утвержден единогласно", - сообщила Слипачук.

По словам члена ЦИК Евгения Радченко, Симоненко выдвигался от Коммунистической партии. Он подчеркнул, что в Украине запрещена пропаганда и символика Коммунистической партии.

"Да, ЦИК отказывает в регистрации кандидатом на пост президента Украины в случае выдвижения от партии, осуществляет пропаганду коммунистического и\или национал-социалистического, нацистского тоталитарных режимов, их символики и в отношении которого установлено Кабмином порядке принято решение о несоответствии их деятельности Закон" О осуждения коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики ", - заявил Радченко

Ранее сообщалось, что 29 января лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко подал документы в ЦИК.

Напомним, министр юстиции Павел Петренко заявил, что Симоненко может выставить свою кандидатуру на выборы президента только как самовыдвиженец. По его словам, Коммунистическая партия Украины не имеет права выдвигать кандидатов на пост президента.