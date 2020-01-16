ЦВК зареєструвала нардепа на місце Венедиктової

Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала обраним та зареєструвала народного депутата Олександра Санченко, який займе місце в Раді Ірини Венедиктової, яка очолила посаду директора Держбюро розслідувань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Нагадаємо, Верховна рада України 14 січня достроково припинила повноваження нардепа Венедиктової від фракції "Слуга Народу", оскільки вона очолила ДБР.

"Отже, Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Санченко Олександра Володимировича, 1988 року народження, проживає в місті Києві, безпартійного, включеного до виборчого списку політичної партії "Слуга народу" під №137", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, 27 грудня президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади голови ДБР. На його місце було призначено нардепа від "Слуги народу" Ірину Венедиктову, яка стала тимчасовим главою Держбюро розслідувань.

Як повідомляло РБК-Україна, 24 грудня президент України Володимир Зеленський підписав закон про перезапуск Державного бюро розслідувань.