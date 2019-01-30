ЦВК зареєструвала 13 спостерігачів від міжнародних організацій

Постанова про реєстрацію спостерігачів буде направлена в Кабмін, МЗС, ДПСУ та інші відомства

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала 13 официальных международных наблюдателей на очередных выборах президента Украины. Постановления о соответствующих решениях на очередном заседании зачитала секретарь ЦИК Наталья Бернадская, передает корреспондент РБК-Украина.

ЦИК зарегистрировала 12 наблюдателей от Украинского конгрессового комитета Америки.

"Рассмотрев обращение конгрессового комитета Америки и приложенные к нему документы для регистрации официальных наблюдателей на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года, в соответствии с действующим законодательством предлагается Центральной избирательной комиссии вынести: зарегистрировать официальных наблюдателей от Украинского конгрессового комитета Америки на очередных выборах.... Выдать официальным наблюдателям удостоверение установленной формы", - сообщила Бернадская.

По словам члена ЦИК Натальи Бернадской, постановление о регистрации наблюдателей будет направлено в Кабинет министров, МИД Украины, администрацию Государственной пограничной службы и другим ведомствам.

Кроме того, ЦИК постановила зарегистрировать официального наблюдателя от международной организации Всемирный конгресс украинцев.

Напомним, по состоянию на 30 января документы о регистрации на выборах кандидатами президента-2019 в Центральную избирательную комиссию подал 51 человек.

Добавим, глава Национальной полиции Сергей Князев заявил, что наблюдать за выборами президента Украины прибудет 850 официальных международных наблюдателей.