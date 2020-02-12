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ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів на довиборах до Ради в 179 окрузі

Новини » Політика     12.02.2020 - 19:33
ЦВК зареєструвала ще чотирьох кандидатів на довиборах до Ради в 179 окрузі
Фото: ЦВК (Віталій Носач/РБК-Україна)

На даний момент у 179 окрузі зареєстровано 14 кандидатів

Центральна виборча комісія зареєструвала чотирьох нових кандидатів у народні депутати на довиборах у Верховну раду в 179 виборчому окрузі (Харківська область). Про це йдеться в повідомленні ЦВК Facebook.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні ЦВК 12 лютого.

"Розглянувши заяви політичних партій разом з іншими документами щодо реєстрації кандидатів у народні депутати України в ОВО № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року і встановивши їх відповідність вимогам законодавства, Комісія зареєструвала ще чотирьох кандидатів у народні депутати України", - йдеться в повідомленні ЦВК

зокрема, в якості кандидатів були зареєстровані Ірина Бондар (політична партія "Нові рубежі"), Валентина Захарова ("Блок опозиційних сил"), Ольга Коваленко ("Жінки за майбутнє") та Ігор Найда ("Українці разом").

на даний момент ЦВК зареєструвала 14 кандидатів у народні депутати в 179 виборчому окрузі.

Нагадаємо, ЦВК призначив на 15 березня 2020 проміжні вибори народного депутата України на окрузі № 179 у Харківській області у зв'язку з припиненням повноважень народного депутата від "Слуги народу" Олексія Фурмана.

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