ЦВК зареєструвала першого кандидата на довиборах у 179 окрузі

Центральна виборча комісія України на довиборах до Верховної ради в 179-му окрузі (Харківська область) зареєструвала першого кандидата. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ЦВК у Facebook.

Повідомляється, що зареєстровано першого кандидата у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 179 на проміжних виборах народного депутата України 15 березня 2020 року. Ним став Ігор Швайка.

Зазначимо, Швайка був висунутий кандидатом на з'їзді політичної партії ВО "Свобода". Очолював харківське відділення "Свободи", був міністром аграрної політики та продовольства України у 2014 році.

Нагадаємо, раніше ЦВК призначила на 15 березня 2020 проміжні вибори народного депутата України в окрузі № 179 у Харківській області.

На проведення виборів у цьому окрузі виділили понад 10 млн гривень. Згідно з планом, до 3 лютого проходило висування кандидатів. Завершення передвиборної агітації - до 13 березня включно. Також повідомлялося, що результати довиборів мають офіційно оголосити до 30 березня 2020 року.