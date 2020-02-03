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"Слуга народу" визначилася з кандидатом на довиборах до Ради в 179 окрузі

Новини » Політика     03.02.2020 - 11:32
"Слуга народу" визначилася з кандидатом на довиборах до Ради в 179 окрузі
Фото: Вікторія Алєксєйчук (facebook.com/sluganarodu.official)

Від "Слуги народу" на довибори в Харкові йде Вікторія Алєксєйчук

Політична партія "Слуга народу" на довиборах до Ради в 179-му окрузі (Харківська область) висунула Вікторію Алєксєйчук. Про це йдеться в повідомленні прес-служби партії в Facebook.

Повідомляється, що на довибори від "Слуги народу" йде Вікторія Алексейчук.

"15 березня відбудуться проміжні вибори народного депутата в 179 виборчому окрузі Харківської області. Ми визначилися з кандидатом від партії "Слуги народу" і впевнені у своєму виборі. Це - Вікторія Алєксєйчук. Її кандидатуру затвердила більшість делегатів другого етапу 4-го з'їзду партії, який відбувся сьогодні", - йдеться в повідомленні.

У партії підкреслили, що Алєксєйчук закінчила аспірантуру Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого. Кандидат юридичних наук, доцент, член міжнародної організації "Конгрес криміналістів".

Нагадаємо, на позачергових виборах Алєксєйчук намагалася обратися до парламенту на 174 окрузі, проте програла бізнесмену Олександру Фельдману.

Довибори відбудуться на 179 окрузі, який минулого літа виграв кандидат від СН Олександр Кучер. Проте вже восени 2019 його призначили головою Харківської ОДА.

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