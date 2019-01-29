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ЦВК зареєструвала кандидатом у президенти Таруту

Новини » Вибори 2019    29.01.2019 - 17:41
ЦВК зареєструвала кандидатом у президенти Таруту
Фото: Сергій Тарута (facebook.com/osnovaparty)

Кандидат висувається від політичної партії  "Основа"

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у президенти на виборах-2019 Сергія Таруту. Відповідне рішення ухвалила комісія на черговому засіданні 29 січня, передає кореспондент РБК-Україна.

Постанову про реєстрацію кандидата зачитав член Центрвиборчкому Михайло Вербенський.

"Зареєструвати кандидатом на пост президента на чергових виборах Сергія Таруту", -  повідомив Вербенський.

Так, висунення кандидата підтримано більшістю голосів комісії.

Зазначається, що Тарута є народним депутатом та висувається від політичної партії  "Основа".

Нагадаємо, Петро Порошенко 29 січня офіційно заявив, що братиме участь у виборах президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року.

Як писало РБК-Україна раніше, чотирнадцять кандидатів у президенти на виборах-2019 уточнили дані в своїх електронних деклараціях після перевірки НАЗК.

Додамо, в понеділок ЦВК зареєструвала кандидатами в президенти на виборах-2019 Руслана Кошулинського і главу Центру оборонної реформи Олександра Данилюка.

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Новини України Порошенко Тимошенко Зеленський Гриценко Центральна виборча комісіяТарута Сергій
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