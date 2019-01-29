ЦВК зареєструвала кандидатом у президенти Таруту

Кандидат висувається від політичної партії "Основа"
Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у президенти на виборах-2019 Сергія Таруту. Відповідне рішення ухвалила комісія на черговому засіданні 29 січня, передає кореспондент РБК-Україна.
Постанову про реєстрацію кандидата зачитав член Центрвиборчкому Михайло Вербенський.
"Зареєструвати кандидатом на пост президента на чергових виборах Сергія Таруту", - повідомив Вербенський.
Так, висунення кандидата підтримано більшістю голосів комісії.
Зазначається, що Тарута є народним депутатом та висувається від політичної партії "Основа".
Нагадаємо, Петро Порошенко 29 січня офіційно заявив, що братиме участь у виборах президента України, які відбудуться 31 березня 2019 року.
Як писало РБК-Україна раніше, чотирнадцять кандидатів у президенти на виборах-2019 уточнили дані в своїх електронних деклараціях після перевірки НАЗК.
Додамо, в понеділок ЦВК зареєструвала кандидатами в президенти на виборах-2019 Руслана Кошулинського і главу Центру оборонної реформи Олександра Данилюка.