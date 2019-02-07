ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів у президенти

Кандидатами зареєстрували Юрія Кармазіна, Юлію Литвиненко та Олександра Ващенка

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала кандидатами на президентские выборы самовыдвиженцев Юрия Кармазина, Юлию Литвиненко и Александра Ващенко. Соответствующие решения были приняты единогласно, передает корреспондент РБК-Украина.

Все три кандидата присутствовали на заседании ЦИК, поэтому сразу получили соответствующие удостоверения.

Отметим, юрист и бывший судья Кармазин был нардепом четырех созывов, в мае 2018 объявил себя гетманом казачества всей Украине. В марте 2006 также был кандидатом на должность мэра головы Киева - занял 4-е место с 5,45% голосов. До этого поддерживал "Нашу Украину" и "Солидарность". Баллотировался на пост президента в 1999 году, но занял 10 место.

Юлия Литвиненко работает телеведущей на телеканале "Прямой", который ассоциируют с действующим президентом Петром Порошенко. Также работала на телеканалах NewsOne и "Интер", была генеральным продюсером "Радио Вести".

Александр Влащенко возглавляет общественную организацию "Власть народа". Также возглавляет "Международный центр экономики и права", является владельцем ТНК "Украинская нефтегазовая группа", телерадиокомпании "ABI TIBI" и совладельцем строительно-инвестиционной компании.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировал кандидатом действующего президента Петра Порошенко.

Отметим, Верховная рада запретила россиянам быть наблюдателями на выборах в Украине.