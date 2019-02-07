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ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів у президенти

Новини » Вибори 2019    07.02.2019 - 13:57
ЦВК зареєструвала ще трьох кандидатів у президенти
Фото: Юлія Литвиненко, Юрій Кармазін і Олександр Влащенко (коллаж РБК-Україна)

Кандидатами зареєстрували Юрія Кармазіна, Юлію Литвиненко та Олександра Ващенка

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала кандидатами на президентські вибори самовисуванців Юрія Кармазіна, Юлію Литвиненко та Олександра Ващенка. Відповідні рішення були прийняті одноголосно, передає кореспондент РБК-Україна.

Всі три кандидати були присутні на засіданні ЦВК, тому відразу отримали відповідні посвідчення.

Зазначимо, юрист і колишній суддя Кармазін був нардепом чотирьох скликань, у травні 2018 оголосив себе гетьманом козацтва всієї Україні. У березні 2006 також був кандидатом на посаду міського голови Києва - посів 4-е місце з 5,45% голосів. До цього підтримував "Нашу Україну" і "Солідарність". Балотувався на пост президента у 1999 році, але зайняв 10 місце.

Юлія Литвиненко працює телеведучою на телеканалі "Прямий", який асоціюють з чинним президентом Петром Порошенком. Також працювала на телеканалах NewsOne та "Інтер", була генеральним продюсером "Радио Вести".

Олександр Влащенко очолює громадську організацію "Влада народу". Також очолює "Міжнародний центр економіки та права", є власником ТНК "Українська нафтогазова група", телерадіокомпанії "ABI TIBI" і співвласником будівельно-інвестиційної компанії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЦВК зареєструвала кандидатом чинного президента Петра Порошенка.

Відзначимо, Верховна рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.
 

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