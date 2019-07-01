ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів у нардепи

Центральна виборча комісія (ЦВК) на засіданні в понеділок, 1 липня, зареєструвала ще двох кандидатів у народні депутати на позачергові вибори у Верховну раду за рішенням суду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Центрвиборчкому.

Як повідомляється, ЦВК зареєструвала кандидатів у народні депутати України Івана Балогу (ОВО № 70) і Миколи Германа (ОВО № 203).

Також, ЦВК зареєстровано уповноважених осіб політичної партії "Радикальна партія Олега Ляшка" та політичної партії "Українська стратегія Гройсмана" в одномандатних виборчих округах на позачергових виборах народних депутатів України.

"ЦВК зареєструвала довірених осіб кандидатів у народні депутати України, зареєстрованих в низці одномандатних виборчих округів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на 26 червня Центральна виборча комісія зареєстрував 5845 кандидатів на парламентські вибори, які відбудуться 21 липня 2019 року.

Крім того, ЦВК затвердила форму і текст виборчого бюлетеня для голосування у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах у Верховну раду.