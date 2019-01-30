ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів на пост президента

Кандидати братимуть участь у президентській виборчій кампанії як самовисуванці

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в президенты на выборах-2019 Игоря Смешко и Инну Богословскую. Соответствующее решение принято на заседании комиссии 30 января, передает корреспондент РБК-Украина.

Да, эти кандидаты будут участвовать в президентской избирательной кампании как самовыдвиженцы.

Добавим, председатель ЦИК Татьяна Слипачук лично вручила удостоверения кандидатов Инне Богословской и Игорю Смешко, которые присутствовали на заседании комиссии.

Напомним, 13 января бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко заявил, что намерен баллотироваться в президенты на выборах 2019 года.

Как писало РБК-Украина, экс-депутат Верховной рады Украины Инна Богословская подала документы о регистрации кандидатом на очередных выборах президента.

Добавим, по состоянию на 30 января документы в Центризбирком подал 51 человек, в частности сегодня их подали 5 претендентов на пост главы государства.