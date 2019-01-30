ЦВК зареєструвала ще двох кандидатів на пост президента

Фото: Ігор Смешко та Інна Богословська (колаж РБК-Україна)

Кандидати братимуть участь у президентській виборчій кампанії як самовисуванці

Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатами у президенти на виборах-2019 Ігоря Смешка та Інну Богословську. Відповідне рішення прийнято під час засідання комісії 30 січня, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, ці кандидати братимуть участь у президентській виборчій кампанії як самовисуванці.

Додамо, голова ЦВК Тетяна Сліпачук особисто вручила посвідчення кандидатів Інні Богословській та Ігорю Смешко, які були присутні під час засідання комісії.

Нагадаємо, 13 січня колишній глава Служби безпеки України Ігор Смешко заявив, що має намір балотуватися у президенти на виборах 2019 року.

Як писало РБК-Україна, екс-депутат Верховної ради України Інна Богословська подала документи про реєстрацію кандидатом на чергових виборах президента.

Додамо, станом на 30 січня документи в Центрвиборчком подала 51 особа, зокрема сьогодні їх подали 5 претендентів на пост глави держави.