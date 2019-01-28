ЦВК зареєструвала ще двох  кандидатів у президенти

Рішення щодо їх реєстрації прийнято одноголосно

Кандидатами в президенты на выборах-2019 зарегистрированы Руслан Кошулинский и глава Центра оборонной реформы Александр Данилюк. Соответствующее решение принято на заседании Центральной избирательной комиссии 28 января, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, по словам представителей комиссии, Кошулинский подал документы в ЦИК 23 января.

"В ЦИК 23 января поступили документы для регистрации кандидатом на пост президента Украины Кошулинского Руслана. Рассмотрев указанные документы, ЦИК установил их соответствие требованиям закона Украины", - доложила член комиссии Екатерина Махницкая.

Также член комиссии Ирина Ефремова сообщила, что Александр Данилюк подал документы в ЦИК.

"В ЦИК 24 января Данилюк Александр лично подал заявление о самовыдвижении кандидатом на пост президента Украины на очередных выборах. Рассмотрев документы, ЦИК установил их соответствие требованиям закона Украины", - сообщила Ефремова.

Так, по словам главы комиссии Татьяны Слипачук, решение о регистрации кандидатов было принято единогласно.

"Проект постановления принят единогласно", - заявила Слипачук.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на 25 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 20 кандидатов в президенты на выборах-2019. Так, двадцатым стал Илья Кива.

Как писало РБК-Украина, пресс-секретарь ЦИК Константин Хивренко заявлял, что на 25 января документы для регистрации кандидатами в президенты подали уже 38 человек.

Добавим, в пятницу ЦИК зарегистрировала еще шесть кандидатов в президенты - Олега Ляшко, Аркадия Корнацкого, Александра Вилкула, Дмитрия Добродомова, Александра Мороза и Юлию Тимошенко.