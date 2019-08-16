ЦВК зареєструвала ще 63 нардепів

Фото: ЦИК (РБК-Україна)

Усього вже зареєстровано 145 депутатів

Центральна виборча комісія на засіданні 16 серпня зареєструвала 63 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня. Про це повідомляє прес-служба ЦВК у Facebook.

За даними прес-служби, 35 зареєстрованих депутатів обрані за партійними списками, 28 - в одномандатних виборчих округах.

Серед зареєстрованих депутатів 20 від партії "Слуга народу"

Олександр Корнієнко - № 7,

Олександр Кубраков - № 30,

Владлен Неклюдов - № 36,

Павло Халімон - № 55,

Олена Мошенець - № 56,

Ольга Коваль - № 58,

Аліна Загоруйко - № 59,

Людмила Марченко - № 63,

Анатолій Костюх - № 75

Віталій Безгін - № 77,

Елла Рєпіна - № 80,

Арсеній Пушкаренко - № 81,

Євген Петруняк - № 90,

Максим Павлюк - № 102,

Богдан Торохтій - № 105,

Оксана Дмитрієва - № 106,

Ростислав Тістик - № 111,

Іван Шинкаренко - № 121,

Тарас Тарасенко - № 124,

Микола Сольський - № 125;

Також ЦВК зареєструвала 11 депутатів від партії "Опозиційна платформа - За життя"

Василь Німченко - № 6,

Нестор Шуфрич - № 7,

Сергій Дунаєв - № 9,

Дмитро Ісаєнко - № 15,

Григорій Суркіс - № 17,

Ігор Кісільов - № 18,

Віктор Чорний - № 27,

Олександр Пузанов - № 32,

Суто Мамоян - № 33,

Олександр Качний - № 36,

Антоніна Славицька - № 37;

Також ЦВК зареєструвала 4 депутатів від партії "Європейська солідарність":

Ірина Геращенко - № 3,

Артур Герасимов - № 11,

Степан Кубів - № 12,

Ірина Луценко - № 15.

Крім того, ЦВК зареєструвала депутатів, обраних в одномандатних округах:

Максим Пашковський - № 11,

Ірина Констанкевич - № 23,

Євген Яковенко - № 52,

Володимир Мороз - № 59,

Роман Соха - № 75,

Юлія Яцик - № 79,

Олег Дунда - № 91,

Олександр Горобець - № 95,

Сергій Шахова - № 114,

Микола Княжицький - № 116,

Тарас Батенко - № 123,

Юрій Камельчук - № 124,

Ігор Копитін - № 129,

Артем Дмитрук - № 133,

Олексій Леонов - № 135,

Сергій Колебошин - № 140,

Олександр Ткаченко - № 141,

Тетяна Рябуха - № 157,

Ігор Молоток - № 160,

Андрій Богданець - № 163,

Марія Мезенцева - № 168,

Олексій Кучер - № 179,

Павло Павліш - № 182,

Олексій Ковальов - № 186,

Сергій Нагорняк - № 199,

Максим Перебийніс - № 212,

Ганна Бондар - № 220,

Роман Грищука - № 222.

Таким чином, станом на 16 серпня Центральна виборча комісія зареєструвала 145 народних депутатів України: 72 - обраних за партійними списками та 73 - обраних в одномандатних округах.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія на засіданні 12 серпня зареєструвала перших 25 народних депутатів, обраних на позачергових виборах 21 липня. Крім того, 14 серпня ЦВК зареєструвала ще 57 депутатів.

Як повідомляло РБК-Україна, Центральна виборча комісія (ЦВК) оголосила результати позачергових виборів у Верховну раду 21 липня в багатомандатному виборчому окрузі (за списками партій). Згідно з результатами "Слуга народу" за партійними списками отримує - 124 мандата, "Опозиційна платформа - За життя" - 37, "Батьківщина" - 24, "Європейська солідарність" - 23, "Голос" - 17 мандатів.