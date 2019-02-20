ЦВК зареєструвала ще 41 міжнародного спостерігача

Всього уже зареєстровано 348 міжнародних спостерігачів

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) предоставила разрешение для наблюдения за виборами-2019 еще 41 наблюдателя от международных организаций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Как отмечается, рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 12 международных наблюдателей от Украинского Конгрессового Комитета Америки и 29 - от Благотворительного фонда "Международная комиссия по правам человека".

Таким образом, по состоянию на 20 февраля 2019 года ЦИК зарегистрировал 348 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств.

Кроме того, сообщается, что рассмотрев соответствующее обращение, Комиссия зарегистрировала 7 официальных наблюдателей от Всеукраинской общественной организации "Передовые правовые инициативы" на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года в заграничном избирательном округе.

Таким образом, по состоянию на 20 февраля 2019 года Комиссия зарегистрировала 23 официальных наблюдателей от 2 общественных организаций на очередных выборах президента Украины в заграничном избирательном округе.

РБК-Украина сообщало, что Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 90 международных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Напомним, 18 февраля ЦИК зарегистрировал 13 наблюдателей от Французской Республики и 11 - от Словацкой Республики.