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ЦВК зареєструвала ще понад 1000 кандидатів у депутати

Новини » Вибори 2019    25.06.2019 - 23:58
ЦВК зареєструвала ще понад 1000 кандидатів у депутати
Фото: будівля Центрвиборчкому (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зареєстровано 841 кандидата у одномандатних виборчих округах та 339 - у багатомандатному за списками політичних партій

Центральна виборча комісія на засіданні у вівторок, 25 червня, зареєструвала 841 кандидата у народні депутати України на позачергових виборах до Ради в одномандатних виборчих округах та 339 кандидатів, включених до виборчих списків політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Причому 229 із зареєстрованих кандидатів у народні депутати балотуються в одномандатних виборчих округах у порядку самовисування.

"Розглянувши відповідні документи, Комісія скасувала свої постанови від 24 червня 2019 року №1255, №1254 та зареєструвала Вєтрова С. О., Щербину А. І. кандидатами у народні депутати України, які балотуються в ОВО № 51 та № 190 на позачергових виборах народних депутатів України", - йдеться в повідомленні.

Також Комісія зареєструвала 612 кандидатів у народні депутати України, висунутих політичними партіями, в одномандатних виборчих округах:

  • 136 - висунутих партією "Опозиційний блок";
  • 86 - висунутих партією Всеукраїнське об’єднання "Свобода";
  • 20 - висунутих партією "Сила людей";
  • 3 - висунутих партією "Свідома нація";
  • 17 - висунутих партією "Об’єднання "Самопоміч";
  • 2 - висунутих "Партією місцевого самоврядування";
  • 38 - висунутих партією "Патріот";
  • 21 - висунутого партією "Разом сила";
  • 66 - висунутих партією "Сила і честь";
  • 2 - висунутих "Українською партією "Єдність";
  • 199 - висунутих партією "Слуга народу";
  • 2 - висунутих партією "Удар" (Всеукраїнський демократичний альянс за реформи) Віталія Кличка";
  • 20 - висунутих Аграрною партією України.

Також комісія зареєструвала 339 кандидатів у народні депутати України, включених до виборчих списків політичних партій, у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі:

  • 174 - від Аграрної партії України;
  • 43 - від Партії зелених україни;
  • 122 - від партії "Патріот".

Нагадаємо, 25 червня суд зобов'язав Центральну виборчу комісію (ЦВК) зареєструвати партію Михайла Саакашвілі "Рух нових сил" на позачергових виборах до Ради. 

 

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