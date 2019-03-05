ЦВК зареєструвала 418 офіційних міжнародних спостерігачів

Сьогодні ЦВК зареєструвала 19 спостерігачів

Центральная избирательная комиссия (ЦИК), по состоянию на 5 марта 2019 года, зарегистрировала 418 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на очередных выборах 2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Как сообщается, во время сегодняшнего заседания, рассмотрев соответствующие обращения, Комиссия зарегистрировала 19 официальных наблюдателей на выборах президента: 1 - от Международного Республиканского Института (МРИ), 15 - от Мирового Конгресса Украинцев, 3 - от международной неправительственной организации "CANADEM".

Таким образом, по состоянию на 5 марта 2019 года Комиссия зарегистрировала 418 официальных наблюдателей от международных организаций и иностранных государств на выборах президента Украины 31 марта 2019 года.

РБК-Украина писало, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во время заседания 4 марта внесла изменения в Смету расходов ЦИК и увеличила расходы на выборы-2019 на 6,7 млн гривен.

Ранее сообщалось, что перед президентскими выборами, по состоянию на 2 марта, сменили место голосования более 45 тысяч украинцев. Больше всего из них зарегистрировалось в Киеве, где намерены голосовать почти 3,2 тысячи украинцев из Донецкой области, 1,5 тыс. - из Луганской области, 97 - из Севастополя и 361 - из оккупированного Крыма.