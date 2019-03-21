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ЦВК зареєструвала майже 1,9 тис. міжнародних спостерігачів на виборах


Сьогодні було зареєстровано ще 70 спостерігачів

Центральна виборча комісія (ЦВК) зареєструвала на виборах президента 2019 під час засідання 21 березня ще 70 офіційних міжнародних спостерігачів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК. 

Як зазначається, розглянувши відповідні звернення, Комісія зареєструвала 70 офіційних спостерігачів на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року: 1 - від Азербайджанської Республіки, 3 - від Українського Конгресового Комітету Америки, 63 - від Сполучених Штатів Америки, 3 - від Турецької Республіки.

"Таким чином, станом на 21 березня 2019 року Комісія зареєструвала 1 890 офіційних спостерігачів від 15 міжнародних організацій та 15 іноземних держав на чергових виборах Президента України 31 березня 2019 року", - йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, вчора, 21 березня, ЦВК зареєструвала на виборах президента України 660 офіційних спостерігачів від Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) Організації з безпеки та співробітництва в Європі. 

Водночас Комісія відмовила в реєстрації 24 офіційним спостерігачам від Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, які мають громадянство РФ. Своє рішення в ЦВК пояснили забороною чинного законодавства "Про вибори Президента України" до участі в місіях спостереження громадянам держав, які визнані в Україні країною-агресором, чи країною-окупантом",

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