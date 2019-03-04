ЦВК знову збільшила бюджет на вибори-2019

Видатки збільшили ще на майже на 7 млн гривень

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во время заседания 4 марта внесла изменения в Смету расходов ЦИК и увеличила расходы на выборы-2019 на 6,7 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ЦИК.

Как отмечается, Комиссия внесла изменения в Смету, утвержденного постановлением ЦИК от 3 января 2019 года № 6 (с изменениями, внесенными постановлением ЦИК от 11 февраля 2019 года № 284), изложив его в новой редакции.

"После внесенных изменений сумма расходов Комиссии увеличилось на 6 млн 74 тыс. 671 гривну и составляет 282 млн 53 тыс. 202 гривны", - говорится в сообщении.

Также Комиссия внесла изменения в распределение средств госбюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение президентских выборов, утвержденного постановлением ЦИК от 11 февраля 2019 года № 285, перераспределив 6 млн 74 тыс. 671 гривну из резерва средств на расходы ЦИК.

Напомним, 11 февраля ЦИК увеличил расходы на президентские выборы на 9 млн 947 тыс. 723 гривны, после чего они составили 275 млн 978 тыс. 531 гривну.

РБК-Украина писало, что 27 февраля ЦИК утвердил сметы расходов окружных избирательных комиссий по выборам президента Украины 143 территориальных избирательных округов на общую сумму более 885 млн гривен.