ЦВК затвердила витрати закордонних виборчих дільниць

За запропонований проект постанови проголосували 16 членів ЦВК

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила смету расходов на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины для нужд участковых избирательных комиссий за рубежом. Соответствующее решение принято на очередном заседании ЦИК 12 февраля, передает корреспондент РБК-Украина.

"Предлагается утвердить смету расходов в соответствии с нормами закона. Эти суммы предлагается утвердить как смету расходов в соответствии с предложениями, которые поступили 8 февраля 2019 от МИД Украины", - говорится в постановлении.

За предложенный проект постановления проголосовали единогласно 16 членов ЦИК.

Напомним, во время заседания Центральной избирательной комиссии 11 февраля было утверждено распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение очередных выборов президента Украины 31 марта 2019 года. Как отмечается, всего было распределено средств на общую сумму 2 млрд 354 млн 880 тыс. гривен.

11 февраля ЦИК увеличил расходы на подготовку и проведение президентских выборов. После внесенных изменений сумма расходов Комиссии увеличилось на 9 млн 947 тыс. 723 гривни и составляет 275 млн 978 тыс. 531 гривну.

Ранее сообщалось, что ЦИК 8 февраля, завершил регистрацию кандидатовв президенты на выборах 2019, зарегистрировав 44 человека.