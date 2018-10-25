ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

ЦВК затвердила бюджет на проведення місцевих виборів в ОТГ

Новини » Політика    25.10.2018 - 20:41
Фото: ЦВК (УНІАН)
Фото: ЦВК (УНІАН)

На перші вибори ОТГ, які відбудуться 23 грудня, виділили понад 32 млн гривень

Центральна виборча комісія (ЦВК) під час засідання у четвер, 25 жовтня, затвердила виділення грошей на проведення перших виборів в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Зокрема, на вибори депутатів сільських, селищних, міських рад та відповідних сільських, селищних, міських голів, які відбудуться 23 грудня, передбачено 32 млн 7,1 тис. гривень.

Як повідомили в прес-службі, комісія також затвердила розподіл субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на виготовлення списків виборців та іменних запрошень на загальну суму 140,3 тис. гривень.

Крім того, затверджено розподіл субвенції з держбюджету на підготовку і проведення додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад 23 грудня на загальну суму 3 млн 277,3 тис. гривень та на виготовлення списків виборців та іменних запрошень - 24,7 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що Центральна виборча комісія призначила дату виборів у новостворених ЗТВ. Мова йде про вибори в 128 вже створених ОТГ. Попередній склад комісії заблокував виборчий процес в громадах.

Рада планує посилити безпеку інформресурсів ЦВК через кібератаки Порошенко закликав посилити відповідальність за підкуп на виборах
Новини України Центральна виборча комісія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся