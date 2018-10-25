ЦВК затвердила бюджет на проведення місцевих виборів в ОТГ

Фото: ЦВК (УНІАН)

На перші вибори ОТГ, які відбудуться 23 грудня, виділили понад 32 млн гривень

Центральна виборча комісія (ЦВК) під час засідання у четвер, 25 жовтня, затвердила виділення грошей на проведення перших виборів в об'єднаних територіальних громадах (ОТГ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК.

Зокрема, на вибори депутатів сільських, селищних, міських рад та відповідних сільських, селищних, міських голів, які відбудуться 23 грудня, передбачено 32 млн 7,1 тис. гривень.

Як повідомили в прес-службі, комісія також затвердила розподіл субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на виготовлення списків виборців та іменних запрошень на загальну суму 140,3 тис. гривень.

Крім того, затверджено розподіл субвенції з держбюджету на підготовку і проведення додаткових виборів депутатів сільських, селищних рад 23 грудня на загальну суму 3 млн 277,3 тис. гривень та на виготовлення списків виборців та іменних запрошень - 24,7 тис. гривень.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що Центральна виборча комісія призначила дату виборів у новостворених ЗТВ. Мова йде про вибори в 128 вже створених ОТГ. Попередній склад комісії заблокував виборчий процес в громадах.