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ЦИК утвердила бюджет на проведение местных выборов в ОТО

Новости » Политика    25.10.2018 - 20:41
Фото: ЦИК (УНИАН)
Фото: ЦИК (УНИАН)

На первые выборы ОТО, которые состоятся 23 декабря, выделили более 32 млн гривен

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во время заседания в четверг, 25 октября, утвердила выделение денег на проведение первых выборов в объединенных территориальных общинах (ОТО). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-лужбу ЦИК.

В частности, на выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, котороые состоятся 23 декабря, предусмотрено 32 млн 7,1 тыс. гривен.

Как сообщили в пресс-службе, комиссия также утвердила распределение субвенции из госбюджета местным бюджетам на изготовление списков избирателей и именных приглашений на общую сумму 140,3 тыс. гривен.

Кроме того, утвердили распределение субвенции из госбюджета на подготовку и проведение дополнительных выборов депутатов сельских, поселковых советов 23 декабря на общую сумму 3 млн 277,3 тыс. гривен и на изготовление списков избирателей и именных приглашений - 24,7 тыс. гривен.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что Центральная избирательная комиссия назначила дату выборов в новосозданных ОТО. Речь идет о выборах в 128 уже созданных ОТО. Предыдущий состав комиссии заблокировал избирательный процесс в общинах.

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