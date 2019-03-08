ЦВК затвердила зміст виборчого бюлетеня

У виборчому бюлетені зазначені прізвища 39 кандидатів

Центральная избирательная комиссия утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования за кандидатов в президенты на выборах-2019. Соответствующее решение было принято во время заседания Центризбиркома 8 марта, передает корреспондент РБК-Украина.

Также комиссией утверждена форма избирательного бюллетеня для повторного голосования.

Следовательно, бюллетень для голосования в день выборов будет содержать фамилии и сведения о 39 кандидатах на президентский пост президента Украины

"Установлено, что текст избирательного бюллетеня для голосования в день выборов печатается только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200 х 800 мм песочного цвета с двотоновым водяным знаком и защитными волокнами с использованием графических защитных антисканерных элементов, выполненных с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраску вследствие термовлияния, а также с выполнением номера избирательного участка высокой печати с применением защитной краски, которая проявляется на обороте избирательного бюллетеня", - говорится в постановлении ЦИК

Также комиссия постановила, что избирательные бюллетени будут изготавливаться для каждого обычного и зарубежного избирательного участка в количестве, что на 0,5 процента превышает количество избирателей.

Также для контроля за изготовлением избирательных бюллетеней на государственном предприятии "Полиграфический комбинат "Украина" Центризбирком образовал соответствующую контрольную комиссию.

Напомним, Центральная избирательная комиссия отменил регистрацию трех кандидатов на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта 2019 года. Речь идет об отмене регистрации кандидатами Дмитрия Гнапа, Дмитрия Добродомова, и Евгения Мураева.