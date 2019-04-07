ЦВК затвердила форму і текст бюлетеня до другого туру

Центральна виборча комісія (ЦВК) затвердила форму і текст виборчого бюлетеня до другого туру президентських виборів 2019. Про прийняття постанови оголосив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Встановити, що текст виборчого бюлетеня для повторного голосування з чергових виборів друкується тільки з одного боку, державною мовою, на одному аркуші розміром 200 на 155 мм, блакитно-сірого кольору, з захисним знаком та захисними волокнами, з використанням захисних графічних елементів", - сказав він.

За його словами, захисні елементи на бюлетені мають флюоресценцію під дією ультрафіолету.

"Виготовити виборчі бюлетені для повторного голосування 21 квітня 2019 для кожної звичайної і закордонної виборчої дільниці у кількості, яка на пів відсотка перевищує кількість виборців, які відносяться до виборчої дільниці станом на 6 квітня", - додав Радченко.

Напомнним, Центральна виборча комісія після оголошення результатів виборів 2019 оголосила проведення другого туру.

Участь у другому турі президентських виборів 21 квітня візьмуть Володимир Зеленський і Петро Порошенко.

За Володимира Зеленського віддали свої голоси 5 млн 714 тис. 304 осіб (30,14%), за Петра Порошенка - 3 млн 14 тис. 609 (15,95%).