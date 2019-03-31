ЦВК уточнила дані про явку на виборах

На виборах президента України явка виборців на 11:00 склала 16,35%. Про це повідомили в Центральній виборчій комісії, передає кореспондент РБК-Україна.

Повідомляється, що відомості про активність виборців до Центрвиборчкому вже передали 166 виборчих округів.

"Активність по Україні та у закордонному виборчому окрузі станом на 11:00 - 16,35%", - зазначили в ЦВК і уточнили, що мова йде про явку саме на 11:00.

Нагадаємо, раніше було опубліковано перші дані про явку виборців. Зокрема, спочатку повідомлялося про явку на рівні 16,08%. Найактивніше вранці голосує Запорізька (21,1%) та Кіровоградська (21,62%) області. Найнижча явка на даний момент в Закарпатській області - 7,95%.

Зазначимо, на позачергових президентських виборах в 2014 році явка становила близько 60%. Тоді виборці обирали серед 23 кандидатів у президенти. Найвища явка була зафіксована у Львівській області (78,2%). Ще вище 70% піднімалася явка у Волинській, Івано-Франківській, Рівненській та Тернопільській областях.