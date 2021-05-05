ЦВК встановила відсутність правових підстав для реєстрації Вірастюка народним депутатом

Центральна виборча комісія встановила відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом по 87 округу (Івано-Франківська область). Рішення прийняли одноголосно.
Трансляція засідання відбувалася на сайті ЦВК.
За відповідне рішення проголосували 12 членів засідання.
"Враховуючи викладене, ЦВК постановляє встановити відсутність правових підстав для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом згідно поданої ним заяви, зареєстрованій в ЦВК 27 квітня 2021 року", - зазначив заступник голови ЦВК Віталій Плукар.
Він пояснив, що 1 травня Велика Палата Верховного суду скасувала протокол ЦВК про встановлення результатів виборів в 87 окрузі.
Плукар додав, що "станом на сьогодні, чистого юридичного шляху для виходу з цієї ситуації немає".
Як відомо, Велика Палата Верховного суду ухвалилапостанову, якою визнала протиправними дії Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів в окрузі №87.
РБК-Україна писало, що на довиборах до Верховної ради на 87-му окрузі в Івано-Франківській області переміг кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк, набравши 31,25% голосів. Його конкуренти представник від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко та представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський набрали 29,69% і, відповідно, 28,86%.
Центральна виборча комісія України на засіданні 5 квітня визнала вибори на окрузі такими, що відбулися.