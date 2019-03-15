У ЦВК спрогнозували, скільки військових на Донбасі проголосують на спецдільницях

На виборах 2019 можуть проголосувати 47 тис. військових у зоні ООС

На выборах 2019 на специальных участках в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе могут проголосовать 47 тыс. военных. Об этом на пресс-конференции заявил член ЦИК Михаил Вербенский, передает корреспондент РБК-Украина.

Вербенский напомнил, что накануне ЦИК принял решение о создании специальных участков в зоне проведения ООС для голосования военнослужащих.

"Ориентировочное количество - 47 тысяч избирателей. Эти военные не могут оставлять позиции и части, чтобы проголосовать на обычных участках. Протоколы будут сдаваться в окружную комиссию на той территории, как обычно", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК решил создать 80 спецучастков для голосования военных на Донбассе.

До этого стало известно, что ЦИК сформировал все участковые комиссии в заграничном избирательном округе. В частности, в этом округе насчитывается 101 избирательный участок, которые расположены в посольствах и консульствах Украины. Больше всего их в Германии - 5, по 4 - в США, Польше, Италии, по 3 участка - в Канаде, Испании и Турции.