ЦВК створить робочу групу з механізму закупівель до виборів в Раду

Центрвиборчком ініціював створення робочої групи з розробки правового механізму проведення виборів в Раду. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

Голова ЦВК наголосила, що у робочій групі мать взяти участь представники профільних міністерств, народні депутати, а також представники державного казначейства.

"Я мала дуже змістовну розмову з першим віце-прем’єром Степаном Кубівим. Він запропонував провести робочу нараду, на яку запропонувати прийти всім відповідальним органам. Така робоча група має вирішити питання щодо правових механізмів забезпечення проведення публічних закупівель протягом позачергових виборів народних депутатів", - заявила Сліпачук.

Вона наголосила перше засідання групи заплановано провести в середу 29 травня.

Нагадаємо, ЦВК почала публічні закупівлі до дострокових виборів Верховної ради. Закупівлі було оголошено 25 травня.

Як писало РБК-Україна раніше, Центрвиборчком просить Донецьку та Луганську ВЦА надати висновки про можливість організації та проведення позачергових виборів до Верховної ради.