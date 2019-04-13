ru
ua

ЦВК повідомила про кількість іноземних спостерігачів


Станом на 13 квітня зареєстровано 2360 міжнародних спостерігачів

Станом на сьогодні, 13 квітня, на другий тур виборів президента України загалом зареєструвалось 2360 офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій. Про це розповіли в Центральній виборчій комісії, передає кореспондент РБК-Україна.

Від Сполучених Штатів зареєстровані 63 офіційних спостерігача, від Польщі - 40, від Словаччині - 16, від Франції - 15, від Німеччини - 13.

Швеція, Литва, Чехія та Японія - по 5. Йорданія та Іспанія - по 4. Від Аргентини, Норвегії та Туреччини - по 3. Бельгія та Португалія - по 2. Азербайджан, Молдова та Швейцарія - по 1. 

Окрім того, 2169 офіційних спостерігачів зареєструвались від міжнародних організацій. 

Серед них: "Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ " - 813, "Європейська мережа організацій зі спостереження за виборами" - 384, "Світовий конгрес українців" - 219,"Міжнародна неурядова організація "Canadem" - 160, "Парламентська асамблея ОБСЄ" - 118, "Український конгресовий комітет Америки" - 78. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦВК скасувала реєстрацію декількох міжнародних спостерігачів. Розглянувши відповідне звернення, комісія скасувала реєстрацію 4 офіційних спостерігачів від міжнародної неурядової організації CANADEM на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року

Аякс - Ювентус: де дивитися матч Зеленський відмовився від дебатів на "Олімпійському" 14 квітня
Читати всі новини