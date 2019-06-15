ЦВК узгодила закупівлі на понад 280 млн гривень

Центральна виборча комісія (ЦВК) під час чергового засідання у суботу, 15 червня, узгодила закупівлі на понад 280 млн гривень для підготовки та проведення позачергових виборів до Верховної ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ЦВК у Facebook.

Як повідомляється, в ході засідання тендерного комітету Комісія прийняла рішення укласти договори з рядом підприємств щодо закупівель для підготовки та проведення позачергових парламентських виборів загальною сумою в понад 280 млн гривень.

Так, ЦВК прийняла рішення укласти договори щодо закупівлі послуг з виготовлення та доставки пакетів зі спеціальною системою захисту для транспортування протоколів (362,2 тис. грн), номерних одноразових пломб для пломбування виборчих скриньок (594,3 тис. грн), журналів реєстрації документів, заяв і скарг у виборчій комісії та журналів обліку особистого прийому громадян (621,3 тис. грн), видання Закону України "Про вибори народних депутатів України" (1,12 млн грн) та збірників з роз'ясненнями для членів виборчих комісій (417,9 тис. грн).

Також, Центрвиборчком провів переговорну процедуру з ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" щодо закупівлі послуг з виготовлення виборчих бюлетенів.

"Таким чином, вже 26 червня 2019 року Комісія має право укласти договір із указаним підприємством на орієнтовну загальну суму - 281 845 240,80 грн", - заявили в ЦВК.

Нагадаємо, раніше Міністерство економічного розвитку та торгівлі дозволило Центральній виборчій комісії укладати прямі договори для підготовки до позачергових виборів до Верховної ради.