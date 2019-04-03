ЦВК зможе отримати всі протоколи 4-5 квітня

Центральна виборча комісія (ЦВК) зможе отримати всі протоколи про результати виборів 2019 4-5 квітня. Про це під час брифінгу повідомив заступник голови ЦВК Євген Радченко, передає кореспондент РБК-Україна.

При цьому у ЦВК допускають, що можуть завершити і 6 квітня.

"Боюся давати прогнози. Якщо все піде так, як зараз, то ми завершимо 4-5 квітня, можливо 6-го числа. Але якщо будуть скарги, судові оскарження, то, звичайно, процес може затягтися. Але ми сильно сподіваємось, що незначно", - повідомив Радченко.

У ЦВК триває безперервне засідання з отримання від ОВК паперових протоколів з мокрими печатками про результати голосування.

Нагадаємо, ЦВК станом на 16:00 3 квітня 2019 року прийняла протоколи про підсумки голосування на виборах 2019 майже половини окружних виборчих комісій, а саме від 97 територіальних виборчих округів.

Відзначимо, ЦВК залишилося прийняти протоколи ще від 102 ОВК, всього в Україні їх 199.

Як писало РБК-Україна, секретар ЦВК Наталія Бернацька заявила, що комісія планує прийняти протоколи з результатами голосування на виборах 2019 від 50 комісій територіальних виборчих округів.