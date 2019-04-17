Штаб Порошенка звернеться до ЦВК щодо змін в постанові про дебати

Фото: Олег Медведєв (УНІАН)

Клопотання буде подано через відмову Зеленського від дебатів на "Суспільному"

Штаб Петра Порошенка звернеться до Центральної виборчої комісії для внесення змін в постанову про дебати. Про це повідомив речник виборчого штабу Порошенка Олег Медвєдєв, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, до ЦВК звернеться Руслан Князевич.

"Оскільки є закон, який вимагає дебатів на "Суспільному". Є відповідна інструкція ЦВК. Сьогодні від імені нашого кандидата - представник ЦВК Руслан Князевич звернеться до ЦВК з клопотанням щодо внесення змін до положення щодо проведення дебатів", - повідомив Медвєдєв.

За його словами, клопотання буде подано через те, що Володимир Зеленський відмовився від проведення дебатів на 20:00 на "Суспільному".

"Петро Порошенко готовий бути і там, і там. Тому ми зараз звертаємось до ЦВК. Хочемо розставити всі крапки над "і", і так хочемо сформувати графік 19 числа, щоб Порошенко міг бути і на дебатах на стадіоні, і відповідно, взяти участь у тих дебатах, які передбачені чинним законодавством. Ми налаштовані зробити все можливе, щоб прибрати всі суперечки з законом", - додав речник.

З його слів, кандидат Петро Порошенко спробує і прибути на стадіон із Зеленським, і виконати норму закону щодо дебатів.

Нагадаємо, Національна суспільна телерадіокомпанія ("Суспільне") назвала 10 фактів про те, якими мають бути теледебати Петра Порошенка і Володимира Зеленського.

Як писало РБК-Україна раніше, глава "Суспільного" Зураб Аласанія озвучив позицію по дебатам Петра Порошенка і Володимира Зеленського 19 квітня 2019 року. Він розповів, що буде відбуватися у разі, якщо один з кандидатів або ж обидва не прийдуть на дебати в ефір "Суспільного".