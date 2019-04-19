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Виборчі бюлетені вже отримали більше половини дільниць

Новини » Вибори 2019    19.04.2019 - 16:14
Виборчі бюлетені вже отримали більше половини дільниць
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Триває передача бюлетенів на ДВК

Напередодні виборів 2019, станом на 15:15 19 квітня, 55,55% дільничних виборчих комісій отримали виборчі бюлетені. Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Тетяна Сліпачук у Facebook

Вона повідомила, що по всій країні окружні виборчі комісії вже почали передавати членам дільничних комісії виборчі бюлетені. Їх потрібно доставити майже у 30 тисяч дільниць.

"Зрозуміло, це дорога, і часу потрібно немало. Але вже можна повідомити, що за оперативними даними, станом на 15:15 сьогодні 55,55% комісій отримали бюлетені для голосування", - написала 

Також Сліпачук запевнила, що незабаром всі ДВК зможуть відзвітуватися про повну готовність до дня голосування 21 квітня.

Виборчі бюлетені вже отримали більше половини дільниць

Раніше повідомлялося, що Центральної виборчої комісії (ЦВК) 16 квітня надійшло звернення окружної виборчої комісії № 59, розташованій в зоні проведення операції Об’єднаних сил, про неможливість проведення повторного голосування 21 квітня 2019 року.

РБК-Україна писало, що у день другого туру виборів в Україні 21 квітня 2019 року усі столичні центри надання адміністративних послуг видаватимуть готові паспорти заявникам.

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