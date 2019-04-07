У ЦВК розповіли, коли можна буде змінити місце голосування

З неділі, 7 квітня, громадяни України можуть подавати заяви про тимчасову зміну місця голосування на виборах президента України 21 квітня 2019. Про це повідомила голова Центральної виборчої комісії (ЦВК) Тетяна Сліпачук, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Сліпачук, від сьогодні, 7 квітня, українці мають право подавати заяви про тимчасову зміну місця для голосування без зміни виборчої адреси.

"З сьогоднішнього дня наші громадяни мають можливість змінювати місце голосування", - повідомила глава ЦВК.

Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія оголосила офіційні результати першого туру виборів президента. Також ЦВК оголосила про проведення другого туру президентських виборів 21 квітня. Участь в другому турі візьмуть Володимир Зеленський та Петро Порошенко. За Володимира Зеленського віддали свої голоси 5 млн 714 тис. 304 осіб (30,14%), за Петра Порошенка - 3 млн 14 тис. 609 (15,95%).

Крім того, ЦВК під час засідання у неділю, 7 квітня, затвердила форму і текст виборчого бюлетеня до другого туру президентських виборів, який відбудеться 21 квітня 2019. Текст виборчого бюлетеня для повторного голосування з чергових виборів буде надрукований тільки з одного боку, державною мовою, на одному аркуші розміром 200 на 155 мм, блакитно-сірого кольору, з захисним знаком та захисними волокнами, з використанням захисних графічних елементів.