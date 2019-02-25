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ЦВК намагається легалізувати скупку голосів, - штаб Гриценка

Новини » Вибори 2019    25.02.2019 - 16:12
ЦВК намагається легалізувати скупку голосів, - штаб Гриценка
Фото з брифінгу (прес-служба)

У Гриценка заявили, що ЦВК постановою №376 практично дозволила прямий та непрямий підкуп

Постанова №376, яку Центральна виборча комісія (ЦВК) ухвалила 22 лютого, вперше в історії виборчого процесу фактично вивела передвиборну агітацію поза межі законодавства і спробувала узаконити підкуп виборців. Про це на брифінгу повідомив заступник керівника Центрального виборчого штабу Анатолія Гриценка з юридичних питань Микола Катеринчук.

"Агітаційний процес супроводжується підкупом виборців, побудовою мереж скупки голосів у масштабах усієї країни. В цей процес активно включається ЦВК", - зазначив Катеринчук.

За словами Катеринчука, ЦВК постановою №376 практично дозволила прямий та непрямий підкуп. Тепер юридичні особи можуть витрачати кошти з виборчого фонду кандидата на оплату робіт агітаторів у вигляді компенсації за послуги зв’язку, проїзд, харчування, проживання.

"До моменту прийняття цієї постанови це вважалось прямим та непрямим підкупом виборців, бо стаття 64 закону України "Про вибори президента України" прямо забороняє укладати оплатні договори на проведення передвиборної агітації з виборцями за рахунок коштів виборчого фонду", - зазначив Катеринчук.

Ця ж постанова дозволяє юридичним особам залучати виборців до агітації без укладання з ними цивільно-правових угод або трудових договорів, а юридичні особи звільняються від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Тобто, ЦВК пропонує порушувати трудове та податкове законодавство.

"Центральна виборча комісія не є законодавчим органом – вона не може розширювати, змінювати або доповнювати норми закону. Ця постанова з’явилась після того, як штаби провладного кандидата заявили, що вони напряму не дають гроші, а витрачають їх через громадські організації та інші юридичні особи. Тобто ЦВК підіграє провладному кандидату в скупці голосів", - підкреслив уповноважений представник Анатолія Гриценка в ЦВК Руслан Чорнолуцький. 

У свою чергу Гриценко звернувся до суду, щоб оскаржити цю постанову, та до ЦВК з вимогою надати документи, на підставі яких вона була прийнята.

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