У ЦВК прокоментували можливість визнання агітацією фільму "Слуга народу-3"

Комісія розгляне відповідне звернення КВУ у 5-денний строк

Центральная избирательная комиссия рассмотрит обращение от Комитета избирателей Украины (КИУ) с просьбой разъяснить положения о выборах президента Украины по ведению предвыборной агитации на выборах 2019 в связи с трансляцией фильма "Слуга народа-3". Об этом заявил член Центризбиркома Евгений Радченко после заседания комиссии в среду, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, обращение КИУ будет рассмотрено в 5-дневный срок.

"Это заявление прозвучало 12-го. Сегодня 13 февраля. Возможно, если есть такое обращение, его не успели расписать. Но если такое обращение будет, то ЦИК будет реагировать в обязательном порядке. Если общественная организация написала заявление во время избирательного процесса, это рассматривается в 5-дневный срок", - сообщил Радченко.

Представитель ЦИК не исключает, что комиссия рассмотрит вопрос о том, можно ли считать фильм "Слуга народа-3" агитацией кандидата на пост президента.

"Если фильм "Слуга народа-3" выйдет во время избирательного процесса, возникнет две проблемы. Первая: это агитация или нет. Вторая проблема: если этот материал не будет обозначен как предвыборная агитация, то что тогда делать?.. Я являюсь большим сторонником того, что кандидаты должны быть равными. Если этот сериал будет иметь признаки агитации, я буду говорить о том, что ЦИК должен реагировать", - отметил Радченко.

По его словам, определить, есть ли в фильме признаки агитации можно будет только после выхода.

"Если вы хотите мое личное мнение по поводу того, можно ли считать подобные фильмы агитационными или нет. Говорю как эксперт, юрист в настоящем и человек, который занимался медиа-правом. До выхода сериала сказать, является ли это агитацией, не может никто. Во-вторых, если образ человека корреспондируется с кандидатством в президенты, то такой материал однозначно может иметь признаки агитации. Снять его с эфира не может никто. Если материал будет признан агитацией, речь может идти о том, что такой материал должен быть надлежащим образом промаркирован и оплачен из избирательного фонда", - пояснил Радченко.

Напомним, ранее к КИУ заявили, что показ сериала "Слуга народа-3" во время избирательного процесса должен рассматриваться как предвыборная агитация в пользу кандидата в президенты Владимира Зеленского и должен быть оплачен из избирательного фонда кандидата.

Как писало РБК-Украина ранее, 30 января Центральная избирательная комиссия зарегистрировала Владимира Зеленского кандидатом в президенты на выборах-2019.

Добавим, руководитель Фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Ирина Бекешкина рассказала, что Зеленский имеет высокий рейтинг, потому что его в основном поддерживает молодежь, которая не собиралась идти на выборы.