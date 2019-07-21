В ЦВК прокоментували ситуацію на скандальному окрузі під Києвом

У Центральній виборчій комісії (ЦВК) намагатимуться вирішити ситуацію в одномандатному виборчому окрузі №94 під час голосування на виборах у Верховну раду відповідно до виборчого законодавства. Про це заявив заступник голови ЦВК Олег Конопольський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, зараз 94 окрузі має відбутись засідання виборчої комісії.

"Виборча комісія має прийняти відповідне рішення щодо питань, які поставлені політичною партією "Самопоміч", - заявив Конопольський.

Окрім того, під час брифінгу Конопольський звернувся до представниці політичної партії Оксани Сироїд з проханням зайти до представників ЦВК для того, щоб знайти спосіб вирішити ситуацію, відповідно до виборчого законодавства.

За її словами, на 94 окрузі відбулась незаконна заміна членів ДВК.

"Є дві проблеми. Одну з них ЦВК наполегливо намагається вирішити. Це заміна членів ДВК, які були незаконно замінені на 94-му виборчому окрузі. Йдеться про 180 осіб. Понад 40 з них займають керівні посади у ДВК. Інша проблема - склад самої ОВК, яка вдалася до кримінального порушення... Невідомі особи подали від імені об'єданння "Самопоміч" список людей на заміну членів ДВК. Вони всі були замінені рішенням ОВК, хоча на тих поданнях не було ані печатки об'єднання "Самопоміч", ані будь-яких уповноважених осіб...", - додала Сироїд після брифінгу.

Так, представники ЦВК кілька разів зверталась до ОВК 94 округу через порушення.

"Після цього ЦВК ще раз звернулась до окружної комісії. У нас є інформація про те, що цього разу ОВК задовільнила вимогу ЦВК стосовно заміну членів ДВК. Тобто, це вирішує проблему відповідного складу дільничих виборчих комісій, але це не вирішує проблеми складу ОВК...", - додала вона.

РБК-Україна писало, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом перешкоджання здійсненню виборчого права в одномандатному виборчому окрузі №94 (Васильків, Обухів, Васильківський та Обухівський райони Київської області).

Раніше партія "Об'єднання "Самопоміч" поскаржилася в Центральну виборчу комісію з приводу підготовки фальсифікацій в одномандатному виборчому окрузі №94, а також подала заяви в поліцію. У партії вимагали розпустити окружну виборчу комісію і повністю замінити її складу, щоб забезпечити справедливий підрахунок голосів.

Відзначимо, що в окрузі №94 зареєстровано 42 кандидата.