ЦВК продовжив встановлення результатів виборів на 210 окрузі

Центральна виборча комісія (ЦВК) продовжила встановлення результатів виборів у Раду на 210 окрузі (Чернігівська область). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ЦВК у Facebook.

Як повідомляється, 6 серпня 2019 ЦВК на своєму засіданні заслухав відомості протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі № 210 з позначкою "Уточнений" і прийняла його для розгляду і подальшої обробки.

"Проте Комісія зазначила, що згідно з виборчим законом окружна виборча комісія за результатами повторного підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці складає протокол про повторний підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці в ОВО за формою, встановленою Центральною виборчою комісією", - йдеться в повідомленні

Комісія констатувала, що ОВК округу № 210 відповідних дій щодо встановлення кількості виборців, внесених у список виборців, і кількості виборців, які отримали виборчі бюлетені для голосування в одномандатному виборчому окрузі, передбачених зазначеною формою протоколу, здійснено не було.

"Враховуючи зазначені обставини ЦВК зобов'язала ОВК ОВО № 210 не пізніше 12:00 9 серпня 2019 року опрацювати списки виборців та витягу із списку виборців (у разі складання) на 33 зазначених виборчих дільницях і перевірити правильність відображення в протоколах окружної виборчої комісії ОВО № 210 про повторний підрахунок голосів виборців на цих виборчих дільницях відомостей, передбачених пунктами 3 - 7 зазначених протоколів", - йдеться в повідомленні

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що ЦВК оголосила результати виборів за партійними списками. "Слуга народу" за партійними списками отримує 124 мандата; "Опозиційна платформа - За життя" - 37; "Батьківщина" - 24; "Європейська солідарність" - 23; "Голос" - 17 мандатів.

Крім того, список депутатів Верховної ради України IX скликання у виданнях "Голос України" та "Урядовий кур'єр" був опублікований без прізвища. Зокрема, ще не встановлені результати виборів в окрузі №210.