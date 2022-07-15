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ЦВК закликала жителів окупованих територій не ходити на "референдуми"

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Київ, П'ятниця 15 липня 2022 20:39
ЦВК закликала жителів окупованих територій не ходити на "референдуми" Фото: ЦВК України (cvk.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Центральна виборча комісія України нагадує, що будь-які спроби провести так звані "референдуми" не матимуть юридичних наслідків. Але просить українців не брати в них участі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ЦВК.

Повідомляється, що сьогодні ЦВК прийняла постанову, в якій йдеться про неприпустимість підготовки і проведення "референдумів" на тимчасово окупованих територіях.

Зокрема, комісія зазначає, що проведення референдумів в умовах воєнного стану прямо суперечить положенням відповідного закону. Крім того, своєю постановою ЦВК зазначила, що на час воєнного стану зупиняється робота територіальних виборчкомів та їх членів.

"Сьогодні на тимчасово окупованих територіях не функціонують і не утворювалися визначені законодавством України суб'єкти, наділені повноваженнями щодо організації підготовки та проведення будь-яких голосувань", - йдеться в заяві.

Також окремо ЦВК звертає увагу на те, що такі "референдуми" не можуть мати жодних юридичних наслідків. А за відсутності закону будь-які спроби провести "місцевий референдум" є посяганням на конституційний лад України і територіальну цілісність.

Крім того, виборців, які проживають на окупованих територіях, ЦВК закликала не брати участь у "референдумах" у разі їх проведення Російською Федерацією або за її сприяння. Тим самим показавши солідарність і єдність українського народу.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що окупаційна влада планують провести "референдум" щодо входження Запорізької області до складу Росії вже цієї осені.

Передбачається, що парад "референдумів" може пройти 11 вересня.

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Центральна виборча комісія Референдум
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