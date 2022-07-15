ЦИК призвал жителей оккупированных территорий не ходить на "референдумы"

Центральная избирательная комиссия Украины напоминает, что любые попытки провести так называемые "референдумы" не будут иметь юридических последствий. Но просит украинцев не принимать в них участия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЦИК.

Сообщается, что сегодня ЦИК приняла постановление, в котором говорится о недопустимости подготовки и проведения "референдумов" на временно оккупированных территориях.

В частности, комиссия отмечает, что проведение референдумов в условиях военного положения прямо противоречит положениям соответствующего закона. Кроме того, своим постановлением ЦИК отметил, что на время военного положения останавливается работа территориальных избиркомов и их членов.

"Сегодня на временно оккупированных территориях не функционируют и не образовывались определенные законодательством Украины субъекты, наделенные полномочиями по организации подготовки и проведения любых голосований", - говорится в заявлении.

Также отдельно ЦИК обращает внимание на то, что такие "референдумы" не могут иметь никаких юридических последствий. А при отсутствии закона любые попытки провести "местный референдум" являются посягательством на конституционный строй Украины и территориальную целостность.

Кроме того, избирателей, которые проживают на оккупированных территориях, ЦИК призвал не участвовать в "референдумах" в случае их проведения Российской Федерацией или при ее содействии. Тем самым показав солидарность и единство украинского народа.